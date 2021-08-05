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محافظ القليوبية يتابع حملة إزالة الإشغالات والباعة أمام محطة قطار شبرا الخيمة (صور)

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تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة المكبرة التي تشنها مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع حي غرب شبرا الخيمة، وذلك لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين أمام مدخل محطة مترو أنفاق شبرا الخيمة وكوبري المشاة بميدان المؤسسة.

وتابع «الهجان»، بحسب بيان صحفي الخميس، إزالة الإشغالات والأكشاك المخالفة من المنطقة المحيطة، مؤكدا أن ذلك يأتي أيضا في إطار التنسيق الدائم والمستمر مع مدير أمن القليوبية لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.

جاءت الحملة بحضور كل من اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ونائبى رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء مروان حبيب مساعد مدير الأمن، والمقدم حسين الكيلاني مدير شرطة المرافق.

محافظ القليوبيه يتابع حملة ازاله الإشغالات والباعة أمام محطه قطار شبرا الخيمه
محافظ القليوبيه يتابع حملة ازاله الإشغالات والباعة أمام محطه قطار شبرا الخيمه
محافظ القليوبيه يتابع حملة ازاله الإشغالات والباعة أمام محطه قطار شبرا الخيمه
محافظ القليوبيه يتابع حملة ازاله الإشغالات والباعة أمام محطه قطار شبرا الخيمه
محافظ القليوبيه يتابع حملة ازاله الإشغالات والباعة أمام محطه قطار شبرا الخيمه
محافظ القليوبيه يتابع حملة ازاله الإشغالات والباعة أمام محطه قطار شبرا الخيمه
محافظ القليوبيه يتابع حملة ازاله الإشغالات والباعة أمام محطه قطار شبرا الخيمه

المصرى اليوم

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