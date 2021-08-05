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استولي عليها لنفسه .. الداخلية تكشف ملابسات اختلاق واقعة سرقة مبلغ مالى بوسط القاهرة

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استولي عليها لنفسه .. الداخلية تكشف ملابسات اختلاق واقعة سرقة مبلغ مالى بوسط القاهرة استولي عليها لنفسه .. الداخلية تكشف ملابسات اختلاق واقعة سرقة مبلغ مالى بوسط القاهرة

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات اختلاق واقعة سرقة مبلغ مالى من أحد الأشخاص، وإعادة المسروقات، وتولت النيابة التحقيق.

وقالت «الداخلية» : «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما أُبلغ به قسم شرطة قصر النيل من عامل بمحل ملابس بمحافظة الإسكندرية- مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، بأنه أثناء سيره بدائرة القسم فوجئ بشخصين يستقلان دراجة بخارية- دون لوحات معدنية- قام أحدهما بخطف حقيبة بلاستيكية كانت بحوزته، وبداخلها مبلغ مالى، ولاذا بالفرار، وقرر أن المبلغ المالى المشار إليه خاص بمالك المحل عمله، وأنه كان في سبيله لتسليمه إلى أحد الأشخاص بميدان رمسيس».
وأَضافت: «بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المُبلِّغ، وبإعادة مناقشته عدل عن أقواله، وأقر بالاستيلاء على المبلغ المالى واختلاق الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الحقيبة المستولَى عليها وبداخلها المبلغ المالى بمكان إخفائها بالعقار محل سكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه».

المصرى اليوم

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