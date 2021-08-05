حادث خطير لفان ريسين في سباق الدراجات بالأولمبياد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نقلت الهولندية لاورين فان ريسين اليوم الخميس محمولة على محفة طبية إلى خارج المضمار الأولمبي في مدينة إزو اليابانية، إثر تعرضها لحادث تصادم قوي خلال دور الثمانية لسباق كيرين للدراجات على المضمار للسيدات، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تحتضنها العاصمة اليابانية طوكيو.

واصطدمت فان ريسين على سرعة عالية مع البريطانية كاتي مارشنت خلال اللفة الأخيرة على المضمار، لكن مارشنت لم تتضرر بشكل كبير.

وتلقت فان ريسين العلاج لوقت طويل قبل أن يجرى نقلها إلى خارج المضمار.

وتأهلت الألمانية إيما هينز، المتوجة بطلة للعالم في 2020، إلى الدور قبل النهائي للسباق عبر نفس الجولة بدور الثمانية.