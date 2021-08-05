أخبار عاجلة

بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك -
الجيزة تضبط مصانع غير مرخصة و 11 توك توك -
محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بشق الثعبان -
نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ورابط البث المباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم -
«جامع والعناني» يبحثان الاستعدات النهائية للمشاركة في إكسبو -
سمير حلبية: جلسة مع الزملك لحسم صفقة العراقي..ولم نقيد اللاعب في افريقيا -
«توتنهام» يُقدم عرضًا جديدًا لضم «فلاهوفيتش» -
برشلونة يتخذ قرارًا جديدًا بشأن «جريزمان» -
«بيانيتش» يطلب العودة إلى «يوفنتوس» الإيطالى -
«ريال مدريد»: لن نتحدث عن المفاوضات مع «مبابى» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حادث خطير لفان ريسين في سباق الدراجات بالأولمبياد

Print
حادث خطير لفان ريسين في سباق الدراجات بالأولمبياد حادث خطير لفان ريسين في سباق الدراجات بالأولمبياد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نقلت الهولندية لاورين فان ريسين اليوم الخميس محمولة على محفة طبية إلى خارج المضمار الأولمبي في مدينة إزو اليابانية، إثر تعرضها لحادث تصادم قوي خلال دور الثمانية لسباق كيرين للدراجات على المضمار للسيدات، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تحتضنها العاصمة اليابانية طوكيو.


واصطدمت فان ريسين على سرعة عالية مع البريطانية كاتي مارشنت خلال اللفة الأخيرة على المضمار، لكن مارشنت لم تتضرر بشكل كبير.

وتلقت فان ريسين العلاج لوقت طويل قبل أن يجرى نقلها إلى خارج المضمار.

وتأهلت الألمانية إيما هينز، المتوجة بطلة للعالم في 2020، إلى الدور قبل النهائي للسباق عبر نفس الجولة بدور الثمانية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك

بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك

الجيزة تضبط مصانع غير مرخصة و 11 توك توك

الجيزة تضبط مصانع غير مرخصة و 11 توك توك

محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بشق الثعبان

محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بشق الثعبان

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ورابط البث المباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ورابط البث المباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم