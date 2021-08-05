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«الإصلاح والتنمية» يدعو لمواجهة النصب العقاري «التايم شير»

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«الإصلاح والتنمية» يدعو لمواجهة النصب العقاري «التايم شير» «الإصلاح والتنمية» يدعو لمواجهة النصب العقاري «التايم شير»

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دعا محمد أنور السادات، «رئيس حزب الإصلاح والتنمية»، إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لحماية المواطنين من الوقوع في فخ النصب العقارى وجرائم الاحتيال والاستيلاء على أموال البعض من خلال «التايم شير» وبعض شركات الاستثمار العقارى الوهمية، التي تستغل أحلام الكثيرين في الحصول على شقة سكنية أو وحدة مصيفية بأسعار مناسبة.

وأكد السادات أن النصب عن طريق «التايم شير» أصبح ظاهرة تحتاج إلى سبل لمواجهتها إلى جانب وعى المواطن، وسبق أن صدر القرار الوزاري رقم ‏6‏ لسنة ‏1996‏ من قِبَل وزير السياحة الأسبق، ممدوح البلتاجى، بأن تدخل وزارة السياحة طرفًا في العقد بين البائع والمشتري، ولكن هذا القرار لم يوفر حماية وضمانات كافية، وتعرض كثيرون للنصب والاحتيال رغم صدوره. لذا أدعو البرلمان كذلك إلى سرعة إصدار قانون المطورين العقاريين (الاتحاد المصري للمطورين العقاريين) خلال دور الانعقاد القادم لما له من أهمية كبيرة في مواجهة هذه الظاهرة.

أوضح السادات أن هناك العديد من الظواهر الاجتماعية السيئة التي طرأت على مجتمعنا وأصبحت آفة اجتماعية خطيرة تستوجب بحثها ودراستها حتى تعود الشخصية المصرية مرة أخرى إلى سابق عهدها.

المصرى اليوم

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