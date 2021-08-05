صحة القليوبية تنشر رسالة إعلامية «فيسبوكية» حول فوائد الرضاعة الطبيعية

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نشرت مديرية الصحة في القليوبية عبر صفحتها الرسمية «فيس بوك» جانب من الرسالة الإعلامية للتوعية بفوائد الرضاعة الطبيعية بجميع الوحدات الصحية بالمحافظة برعاية الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وإشراف الدكتورة ماريان ميلاد، مدير إدارة الثقافة الصحية بالمديرية تزامنًا مع الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية من 1 لـ8 أغسطس، وبالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية بهيئاتها التابعة.

وفي ذات السياق، فاجئ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بعض مستشفيات المحافظة بمرور مفاجئ على بعض مستشفيات القليوبية للوقوف على سير العمل وانضباطه والاطمئنان على المرضى، حيث تم المرور على مستشفى حميات بنها، وتفقد وكيل الوزارة أقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات المركزة للكبار، وكذلك عناية الأطفال، حيث اطمئن على انتظام العمل وانضباطه وتوفر كل الأدوية والمستلزمات، كما تفقد الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفى.

وتفقد مستشفى كفر شكر المركزي، حيث تم المرور على أقسام الاستقبال والأقسام الداخلية وقسم الأشعة والأشعة المقطعية والعناية المركزة وتابع انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وشدد وكيل الوزارة على إتباع الفرق الطبية لكل الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية.