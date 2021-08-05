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طلب مناقشة عامة بالبرلمان حول سياسة لخفض معدلات البطالة

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طلب مناقشة عامة بالبرلمان حول سياسة الحكومة لخفض معدلات البطالة طلب مناقشة عامة بالبرلمان حول سياسة لخفض معدلات البطالة

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قالت النائبة سحر بشير معتوق، عضو مجلس النواب، إنها ستتقدم خلال دور الانعقاد الثاني بطلب مناقشة عامة إلى البرلمان لتوضيح سياسة ، لزيادة مستويات التشغيل بالمحافظة، وخفض معدلات البطالة بها، وأضافت، في بيان لها، أن ملف البطالة وتشغيل الشباب هو الشغل الشاغل للدولة المصرية، وتبذل الدولة قصارى جهدها لتوفير فرص عمل من خلال التوسع في إنشاء المشروعات والمصانع كثيفة العمالة، وعبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشارت «معتوق» إلى أن محافظة البحيرة غنية بالإمكانيات والمواقع الاستراتيجية وبها فرص استثمارية واعدة وجاذبة للاستثمار، وهو ما يتطلب ضرورة ترويجها وطرحها أمام المستثمرين لإقامة مشروعات تستوعب شباب المحافظة، مما سيكون له أكبر أثر في خفض معدلات البطالة.

وشددت عضو مجلس النواب على أنها ستعمل على دعوة رجال الأعمال والمستثمرين لزيارة محافظة البحيرة، للوقوف على حجم الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة، لافتة إلى أن المحافظة بها عدة مناطق صناعية واعدة.

المصرى اليوم

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