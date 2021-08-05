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القيادة تهنئ حاكم جامايكا بذكرى استقلال بلاده

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القيادة تهنئ حاكم جامايكا بذكرى استقلال بلاده القيادة تهنئ حاكم جامايكا بذكرى استقلال بلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم

القيادة تهنئ حاكم جامايكا بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس السير باتريك ألين، حاكم عام جامايكا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جامايكا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس السير باتريك ألين، حاكم عام جامايكا.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب جامايكا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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