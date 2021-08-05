سفارة المملكة لدى الفلبين تدعو المواطنين للتقيد بالاحترازات التي أصدرتها الحكومة الفلبينية

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فيما يخص فيروس كورونا حفاظًا على السلامة.. ودعت إلى التواصل معها في حالة الطوارئ

دعت سفارة المملكة لدى الفلبين، المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الحكومة الفلبينية.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: تأمل السفارة من الإخوة المواطنين المقيمين في جمهورية الفلبين، الالتزام والتقيد بالأنظمة الاحترازية المعلنة من قِبَل الحكومة الفلبينية في ما يخص فيروس كورونا؛ حفاظًا على سلامتكم.

(والله خير الحافظين).

في حالة الطوارئ -لا سمح الله- يرجى التواصل على الأرقام التالية:

هاتف السفارة:

0063288564444

هاتف شؤون السعوديين للطوارئ:

00639188073636

00639178946464