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بحضور ومشاركة 92 أسرة.. أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تختتم برنامجاً توعوياً بأضراره

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بحضور ومشاركة 92 أسرة.. أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تختتم برنامجاً توعوياً بأضراره بحضور ومشاركة 92 أسرة.. أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تختتم برنامجاً توعوياً بأضراره
يهدف البرنامج إلى إشراك مؤسسات المجتمع في رسم الخطط والبرامج الخاصة بالتثقيف والإرشاد

بحضور ومشاركة 92 أسرة.. أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تختتم برنامجاً توعوياً بأضراره

تختتم الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، اليوم، البرنامج التوعوي للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، بالتعاون مع جمعية بنيان الخيرية للإسكان والتنمية، وذلك ضمن خطتها التشغيلية لعام 1442هـ، على مدار ثلاثة أيام عبر الاتصال المرئي، حيث استهدف البرنامج 92 أسرة؛ لتحقيق الوعي الصحي والاجتماعي بأضرار المخدرات ومخاطرها وسبل الوقاية منها.


ويهدف البرنامج إلى إشراك مؤسسات المجتمع في رسم الخطط والبرامج الخاصة بالتثقيف والإرشاد الأسري عن أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، وبث الوعي بين أفراد المجتمع حول أساليب التعامل مع الفئات المستهدفة، وتوضيح العلامات التي يتسم بها البعض قبل الوقوع بتعاطي المخدرات، وكيفية التعامل مع الأبناء ومتطلبات التنشئة الأسرية السليمة، والتثقيف بطرق وأساليب تنمية الذات وزرع قناعات رفض التعاطي، من خلال المخرجات التي أعدت وفق منهجية علمية وبإشراف مجموعة من المختصين والأكاديميين لتحقيق الفائدة المأمولة منها على كافة أفراد الأسرة، وبما يتوافق مع اختصاصات أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والأهلية للإسهام برفع الوعي المجتمعي بأضرار المخدرات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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