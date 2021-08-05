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منة شلبي تُفاجئ شريف دسوقي بتصرف إنساني خلال العرض الخاص لـ«النمس والإنس»

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منة شلبي تُفاجئ شريف دسوقي بتصرف إنساني خلال العرض الخاص لـ«النمس والإنس» منة شلبي تُفاجئ شريف دسوقي بتصرف إنساني خلال العرض الخاص لـ«النمس والإنس»

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في لافتة إنسانية خطفت الفنانة منة شلبي القلوب، بتقديرها للفنان شريف دسوقي في العرض الخاص لفيلم «الإنس والنمس».

وظهرت منة شلبي في مقطع تم تداوله، مساء الأربعاء، أثناء تُقبيلها رأس الفنان «دسوقي»، أثناء حديثه مع المراسلين والإعلاميين ومرّت سريعًا بعد إلقائها التحية عليه.

وحضر الفنان العرض الأول للفيلم، الذي يشارك بدور خلاله، على كرسي متحرك موجهًا الشكر لكل من دعمه الأشهر الماضية في محنة مرضه وخضوعه إلى جراحة بتر للقدم، كما وجه شريف دسوقي الشكر لجمهوره الذي دعمه ودعا له بالتعافي.

واستعان «دسوقي» بطرف صناعي تم تركيبه له لكي يساعده على السير، ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح والذي أمر بإحضار طرف صناعي من الخارج وتم تركيبه له في .

واحتفل أبطال العمل، مساء الأربعاء، بالعرض الخاص للفيلم، حيث تدور أحداثه في إطار الرعب الكوميدي، إذ يعيش تحسين مع والدته وشقيقته، ويعمل في بيت الرعب بإحدى الملاهي الترفيهية.

وفي يوم من الأيام يقع له حادث ويتسبب ذلك في تغيير حياته جذريًا، حيث يتعرف على الفتاة نرمين، ويتعلق بقلبها ولكنه يصدم عندما يعلم أنها من قبيلة جن تُدعى (النمس)، وأنهم يسعون إلى زيادة نسلهم عن طريق زواج تحسين ونرمين.

وكان الفنان محمد هنيدي حضر العرض الأول ليحتفل بإطلاق فيلمه مع زوجته، كذلك حل باقي فريق العمل من بينهم الفنانة صابرين، والذين تمنوا للجميع الاستمتاع بالعمل السينمائي.

المصرى اليوم

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