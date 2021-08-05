انقطاع المياه عن 3 مناطق في الإسكندرية غدًا

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أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن انقطاع الـمـيـاه عن مناطق (المكس – البيطاش – الهانوفيل)، وذلك اعـتـبـاراً مـن الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم الجمعة الموافق 6/ 8/ 2021 وسوف تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال الصيانة الطارئة للخط الناقل للمياه أمام أسماك الشابوري بمنطقة المكس. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.