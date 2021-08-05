مدينة زويل تنظم تدريبًا حول سلامة الغذاء وفقًا لمعايير الأيزو العالمية

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نظمت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا تدريبًا مصريًا وعربيًا متخصصًا في سلامة الغذاء من خلال مركز التميز العلمي لأبحاث وتحليل الغذاء، تحت إشراف الدكتور أيمن الشبيني، مدير المركز.

وقال «الشبيني» إن التدريب يساعد في تأهيل خريجي الكليات العملية على سلامة الغذاء وفقًا لمعايير الأيزو العالمية وتدريبهم على بعض التحاليل المعملية في المركز وفقًا لمعايير الأيزو، التي تؤهلهم للعمل في مجال التصنيع الغذائي ومراقبة الجودة لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عبدربه، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، أن المدينة لا تدخر جهدًا في رفع كفاءة ومهارات الخريجين لتواكب متطلبات سوق العمل من خلال التدريب في المراكز البحثية المتميزة في المدينة تحت إشراف أساتذة مدينة زويل، التي تسعى للإسهام في مواجهة قضايا المجتمع في مجالات الطاقة والصحة والبيئة والغذاء وغيرها.