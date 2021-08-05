ضبط 1.5 طن هياكل دجاج وكبد غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم، وثلاجات الحفظ ومصانع تصنيع وبيع اللحوم، ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وأقسام الصحة العامة والمجازر بالإدارات البيطرية، بالاشتراك مع الجهات المعنية من مباحث التموين، والرقابة التموينية، والرقابة الصحية، وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمراكز ومدن المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 9 محاضر مخالفة لثلاجتين لحفظ وبيع اللحوم والأسماك، وهايبر ماركت ومحلات جزارة، كما تم ضبط طن و500 كجم هياكل دجاج وكبد وقوانص دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر، و393 كجم أسماك بدون بيانات ومجهولة المصدر، و353 كجم لحوم مصنعة بدون بيانات ومجهولة المصدر، و13 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و20 كجم دجاج، تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على المضبوطات وتحريزها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.