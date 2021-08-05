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كشفت التحقيقات تفاصيل مقطع فيديو 30 ثانية تم تداوله عبر تطبيق «واتس اب»، يوثق تعرض فتاة للتحرش الجنسي في شارع الهرم، وقالت إن المتحرش دفع المجني عليها على الأرض وقام بوضع يده علي مناطق حساسة من جسدها وفرا هاربا.

وبمواجهة المتهم بمقطع الفيديو واقوال المجني عليها اعترف بارتكابه الواقعة، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتحرش 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت شرطة الهرم استكمال التحريات في الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، رصدت تداول مقطع فيديو على "واتس اب" تم تفريغه من كاميرات مراقبة ويوثق لحظة التحرش الجنسي تعرضت لها فتاة في شارع الهرم، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الفتاة وسماع أقوالها في الواقعة، كما تم القبض علي المتهم.

وقالت التحريات أن ضحية التحرش من سكان منطقة هضبة الأهرام، فوجئت بالمتهم أثناء مرورها في الشارع يتحرش بها جنسيا، ثم دفعها علي الأرض خلف إحدى السيارات ويضع يده علي جسدها، ثم فرّ هاربا، بعد تداول الفيديو بساعات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وعرضه علي جهات التحقيق.