أخبار عاجلة

بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك -
الجيزة تضبط مصانع غير مرخصة و 11 توك توك -
محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بشق الثعبان -
نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ورابط البث المباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم -
«جامع والعناني» يبحثان الاستعدات النهائية للمشاركة في إكسبو -
سمير حلبية: جلسة مع الزملك لحسم صفقة العراقي..ولم نقيد اللاعب في افريقيا -
«توتنهام» يُقدم عرضًا جديدًا لضم «فلاهوفيتش» -
برشلونة يتخذ قرارًا جديدًا بشأن «جريزمان» -
«بيانيتش» يطلب العودة إلى «يوفنتوس» الإيطالى -
«ريال مدريد»: لن نتحدث عن المفاوضات مع «مبابى» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وكيل وزارة الصحة يتفقد مراكز لقاح كورونا ببنها وكفر شكر

Print
وكيل وزارة الصحة يتفقد مراكز لقاح كورونا ببنها وكفر شكر وكيل وزارة الصحة يتفقد مراكز لقاح كورونا ببنها وكفر شكر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الخميس، مراكز تطعيم المواطنين بلقاح المستجد بمستشفى الرمد في بنها ومركز لقاح كورونا بكفر شكر يرافقة الدكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات بالقليوبية والدكتور أسامة أبوعامر مدير إدارة مكافحة العدوى وعبدالفتاح مدير إدارة التفتيش المالى والإداري بمديرية الصحة.

وتابع وكيل وزارة الصحة انتظام سير العمل والتأكد من تواجد الفرق الطبية وجاهزيتها، لتطعيم المواطنين للفئات المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة واطمئن على تقديم اللقاح بشكل جيد، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم.

وشدّد على استمرار الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ‏والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد حتى بعد تلقي اللقاح.

يذكر أن عدد مراكز تطعيمات لقاح كورونا بالقليوبية هي ١٤ مركز والموجودة في مستشفى كفر شكر المركزي والوحدة الصحية بسنديون بقليوب ومركز طبي حجازى بشبرا غرب وبنك الدم الإقليمى ببنها ومستشفى رمد بنها ومركز صحة الأسرة بسندبيس القناطر الخيرية والوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر والوحدة الصحية بمشتهر بطوخ ومركز طبى الحى الثامن بالعبوروالمركز الطبى العام بالقناطر الخيرية ومستشفى شبين القناطر المركزي ومركز اللقاح بمعهد ناصر ومركز اللقاح بعيادة مستشفى التأمين ببنها ومركز اللقاحات بمستشفى النيل بشبرا الخيمة.

وهى المراكز والمنافذ المعتمدة لصرف وإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا بالمحافظة.

.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

استغل فيروس كورونا وهتك عرض 3 أطفال.. المشدد 3 سنوات لعامل في 15 مايو

استغل فيروس كورونا وهتك عرض 3 أطفال.. المشدد 3 سنوات لعامل في 15 مايو

في 24 ساعة.. تركيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بفيروس كورونا

في 24 ساعة.. تركيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بفيروس كورونا