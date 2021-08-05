وكيل وزارة الصحة يتفقد مراكز لقاح كورونا ببنها وكفر شكر

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تفقد الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الخميس، مراكز تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد بمستشفى الرمد في بنها ومركز لقاح كورونا بكفر شكر يرافقة الدكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات بالقليوبية والدكتور أسامة أبوعامر مدير إدارة مكافحة العدوى وعبدالفتاح مدير إدارة التفتيش المالى والإداري بمديرية الصحة.

وتابع وكيل وزارة الصحة انتظام سير العمل والتأكد من تواجد الفرق الطبية وجاهزيتها، لتطعيم المواطنين للفئات المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة واطمئن على تقديم اللقاح بشكل جيد، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم.

وشدّد على استمرار الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ‏والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد حتى بعد تلقي اللقاح.

يذكر أن عدد مراكز تطعيمات لقاح كورونا بالقليوبية هي ١٤ مركز والموجودة في مستشفى كفر شكر المركزي والوحدة الصحية بسنديون بقليوب ومركز طبي حجازى بشبرا غرب وبنك الدم الإقليمى ببنها ومستشفى رمد بنها ومركز صحة الأسرة بسندبيس القناطر الخيرية والوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر والوحدة الصحية بمشتهر بطوخ ومركز طبى الحى الثامن بالعبوروالمركز الطبى العام بالقناطر الخيرية ومستشفى شبين القناطر المركزي ومركز اللقاح بمعهد ناصر ومركز اللقاح بعيادة مستشفى التأمين ببنها ومركز اللقاحات بمستشفى النيل بشبرا الخيمة.

وهى المراكز والمنافذ المعتمدة لصرف وإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا بالمحافظة.

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