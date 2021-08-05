وسط حضور جماهيري كبير.. ختام عروض ألمظ وعبده الحامولي في الإسكندرية

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شهد مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية، أمس، ختام عروض مسرحية ألمظ وسى عبده، بحضور السفير حسام الدباس سفير دولة فلسطين، والقبطان عمر عزالدين والقبطان نبيل عبدالوهاب إحدىا، لابطال الحقيقين لعملية ايلاتا، للواء محمود خضير القوات البحرية المصرية واللواء محمد نور الدين قائد عملية كبريت والدكتور ابراهيم درويش والفنان عثمان محمد على والفنان سامح بسيونى مدير مسرح الشباب والمايسترو محمود أبوزيد وكيل وزارة الثقافة أحمد درويش رئيس إقليم غرب وسط الدلتا والمايسترو سامح ابراهيم والفنان عادل شعبان.

العرض يقدم أشهر ثنائي غنائى في القرن التاسع عشر المظ وسى عبده بعد أن استمر على خشبة مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية 15يوميا، والذى قام بدورهما ببراعة فائقة النجمة مروة ناجى والنجم وائل الفشنى مطربان من زمن الفن الجميل عشنا معهما حالة فنية وابداعية رائعة طوال العرض بين قصة الحب الملهمة التي عاشتها المظ مع سى عبده.

وكان من ابرز الشخصيات التي جسدها ابطال العرض ساكنة بيه لبنى الشيخ التي تالقة في دورها كأن أسطورة تتحرك على خشبة المسرح في مشاهدها والتى تعاطف معها الجمهور لان كانت تحافظ على اللغة وترفض الغناء بالعامية متأثرة بالموشحات الأندلسية وعندما شعرت ان الذوق الرفيع في عالم الغناء يتغير انسحبت وتركت الساحة للذوق الجديد من الغناء.

كذلك الفنان هانى كمال الذي جسد دور الاب الذي أضاف للدور حالة خاصة جدا والفنان محمد حسنى ومحمد عمر واميل شوقى ونورهان صالح، محمد خيام ،عماد عبدالمجيد،، صابر عبدالله ،وطارق راغب ومحمد هلال والطفلة ملك مازن. بمشاركة المشاهد السينمائية الصوتية لسيدة المسرح العربى سميحة أيوب الذي عادت إلى المتعة في سرد الأحداث،

ووجه صناع العمل الشكر للمخرج الكبير عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية،والذى أعاد هوية المسرح الغنائي الاستعراضي إلى البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية الأستاذة الدكتورة ايناس عبدالدايم راعية الثقافة المصرية، شكرا المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع شؤون الانتاج الثقافى.

«ألمظ وسي عبده»تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة ،تأليف موسيقى أحمد مصطفى،تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك ومابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، ماكير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان كريم محروس ونور السيد.

ومن إخراج مازن الغرباوي.