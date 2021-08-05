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هنا هطولات محتملة.. "المسند" يتتبع "تاريخ أمطار أغسطس بالمملكة"

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هنا هطولات محتملة.. "المسند" يتتبع "تاريخ أمطار أغسطس بالمملكة" هنا هطولات محتملة.. "المسند" يتتبع "تاريخ أمطار أغسطس بالمملكة"
فيما توقّع نشاطاً للرياح الشمالية يثير غباراً في "نجران وعسير والباحة"

هنا هطولات محتملة..

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تستمر الاحتمالات لهطول الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق #جازان #عسير #الباحة وقد تمتد حتى أجزاء من منطقتي #مكة و #المدينة.


وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم أن تنشط الرياح الشمالية، وقد تثير بعض #الغبار على أجزاء من #نجران، وشرقي #عسير و #الباحة.

وفي سلسلة تغريدات، قال "المسند": "سقوط الأمطار في شهر #أغسطس نادر جداً في #السعودية عدا منطقتي #مكة و#المدينة والجنوب الغربي و#الربع_الخالي ن وقبل 42 سنة هطلت أمطار غزيرة على #الرياض بلغت كميتها 17.4ملم سالت على إثرها الأودية وذلك في 12 أغسطس 1977م".

وتابع: "وقبل 27 سنة هطلت أمطار متوسطة على #تبوك بلغت كميتها 11 ملم، وذلك في 14 أغسطس 1992م وقبل 25 سنة هطلت أمطار متوسطة على #الجوف بلغت كميتها 9 ملم، وذلك في 28 أغسطس 1994م وقبل 42 سنة هطلت أمطار غزيرة على #الأحساء بلغت 19.4 ملم سالت على إثرها الأودية، وذلك في 26 أغسطس 1977م".

وتابع: "وقبل 24 سنة هطلت أمطار خفيفة على #حائل بلغت كميتها 3 ملم، وذلك في 25 أغسطس 1995م وقبل 21 سنة هطلت أمطار متوسطة على #جدة بلغت 10 ملم وذلك في 30 أغسطس 1998م وقبل 21 سنة هطلت أمطار غزيرة على #المدينة بلغت 38.5 ملم سالت على إثرها الأودية، وذلك في 28 أغسطس 1998م وقبل 21 سنة هطلت أمطار غزيرة على #مكة بلغت كميتها 35 ملم سالت على أثرها الأودية، وذلك في 29 أغسطس 1998م مقابل هذا وخلال 49 سنة لم ينزل المطر على #الظهران في شهر أغسطس وفقاً للسجلات المناخية التاريخية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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