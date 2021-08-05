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ارتفعت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الخميس 5 أغسطس 2021، فى استجابة للتغيرات التى يشهدها سعر الذهب عالميا على مدار اليوم، ويتوقع الخبراء انخفاض سعر الذهب محليا فى استجابه لانخفاض سعره عالميا خلال اليوم، وشهد الذهب تغيرات متتالية عالميا بسبب ارتفاع مؤشر الدولار، وصدور بيانات اقتصادية أمريكية محفزة نحو تحسن الاقتصاد .

وارتفعت أسعار الذهب، فى مصر بقيمة 2 جنيه عن أسعارها فى نفس الوقت صباح الأربعاء، وتأثرت بحالة التذبذب بين الصعود والهبوط الى شهدتها البورصات العالمية نتيجة للتغيرات الاقتصادية ومخاوف انتشار فيروس كورونا، وتذبذب مؤشر الدولار وتحسن البيانات الإقتصادية الأمريكية.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح الخميس ، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 908 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 795 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، 681 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 6354 جنيها.

وانخفض سعر الذهب عالميا مع ارتفاع مؤشر الدولار حيث يرتبط سعر الذهب بعلاقة عكسية مع مؤشر الدولار حيث ارتد الذهب خلال 6 جلسات من أعلى مستوى له فى 16 يونيو الماضى، بينما ارتفع الدولار من أدنى مستوى له خلال 4 جلسات.

وتذبذبت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل فى نطاق ضيق مائل للتراجع بنسبة 0.08%، مع ترقب المستثمرون صدور مؤشر طلبات الاعانة للاسبوع الماضى وصدور قراءة الميزان التجارى للبضائع ، ويتوقع الخبراء ارتفاع فى اسعار الذهب خاصة بعد اعلان كوريا الجنوبية احتمالية تمديد القيود القيود الصارمة التى سبق وفرضتها على فى منطقة سيول الكبرى فى اطار مواجهة انتشار فيروس كورونا مع مواجهة الصين لخطر تفشى الفيروس فى المدن الكبرى من بكين إلى وهان.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الخميس، 799.82 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,810.32 $ .

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