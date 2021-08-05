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يحتضن مسرح الزمالك أولى حفلات مغني الراب مروان موسى، وذلك في تمام السابعة مساء الجمعة المقبل.

ويمتع مروان جمهوره في القاهرة بأولى حفلات الراب في «الزمالك» عبر تقديمه توليفة غنائية من أشهر أغنياته مثل «رقص مال» و«ريو» و«دروجبا»، مع احتفاله بنجاح ألبومه الجديد «فلوريدا»، الذي ضم 12 أغنية مختلفة مزج فيها بين ألوان موسيقية متنوعة بالاتكال على تيمة «التراب راب» واجتمعت جميع أغانيه تحت مظلة «تيمة» الألبوم الرئيسية وهي «عالم فلوريدا»، حالة تخيلية للقاهرة في زمن مغاير لزمن كورونا الحالي وعالم مختلف بتفاصيله.

ويضع مروان موسى لمسته الغنائية المميزة في موسم حفلات الصيف بمسرح الزمالك الذي يشهد انتعاشة فنية بمزيج من الألوان الموسيقية، بحفلات مسار إجباري.