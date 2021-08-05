أخبار عاجلة

بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك -
الجيزة تضبط مصانع غير مرخصة و 11 توك توك -
محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بشق الثعبان -
نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ورابط البث المباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم -
«جامع والعناني» يبحثان الاستعدات النهائية للمشاركة في إكسبو -
سمير حلبية: جلسة مع الزملك لحسم صفقة العراقي..ولم نقيد اللاعب في افريقيا -
«توتنهام» يُقدم عرضًا جديدًا لضم «فلاهوفيتش» -
برشلونة يتخذ قرارًا جديدًا بشأن «جريزمان» -
«بيانيتش» يطلب العودة إلى «يوفنتوس» الإيطالى -
«ريال مدريد»: لن نتحدث عن المفاوضات مع «مبابى» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

مروان موسى يقدم أول حفل راب في مسرح

Print
مروان موسى يقدم أول حفل راب في مسرح الزمالك مروان موسى يقدم أول حفل راب في مسرح

لاقتراحات اماكن الخروج

يحتضن مسرح أولى حفلات مغني الراب مروان موسى، وذلك في تمام السابعة مساء الجمعة المقبل.

ويمتع مروان جمهوره في القاهرة بأولى حفلات الراب في «الزمالك» عبر تقديمه توليفة غنائية من أشهر أغنياته مثل «رقص مال» و«ريو» و«دروجبا»، مع احتفاله بنجاح ألبومه الجديد «فلوريدا»، الذي ضم 12 أغنية مختلفة مزج فيها بين ألوان موسيقية متنوعة بالاتكال على تيمة «التراب راب» واجتمعت جميع أغانيه تحت مظلة «تيمة» الألبوم الرئيسية وهي «عالم فلوريدا»، حالة تخيلية للقاهرة في زمن مغاير لزمن كورونا الحالي وعالم مختلف بتفاصيله.

ويضع مروان موسى لمسته الغنائية المميزة في موسم حفلات الصيف بمسرح الزمالك الذي يشهد انتعاشة فنية بمزيج من الألوان الموسيقية، بحفلات مسار إجباري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شوبير يعلن صدور حكم نهائي ضد نجم الزمالك «قد يصل للحبس 5 سنوات»

شوبير يعلن صدور حكم نهائي ضد نجم الزمالك «قد يصل للحبس 5 سنوات»

استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه

استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة

قبل مباراة دجلة .. نتائج الزمالك مع صافرة محمد الصباحي

قبل مباراة دجلة .. نتائج الزمالك مع صافرة محمد الصباحي