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منتخب لكرة اليد ينهي الشوط الأول متعادلًا مع فرنسا في نصف نهائي طوكيو 2020

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منتخب مصر لكرة اليد ينهي الشوط الأول متعادلًا مع فرنسا في نصف نهائي طوكيو 2020 منتخب لكرة اليد ينهي الشوط الأول متعادلًا مع فرنسا في نصف نهائي طوكيو 2020

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انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب لكرة اليد ضد نظيره منتخب فرنسا بالتعادل 13-13 في المباراة المقامة حاليا بين المنتخبين على ملعب يويوغي الوطني في لقاء الدور نصف النهائي لمنافسات كرة اليد لبطولة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020

وكان أحداث الشوط الأول قد سارت على النحو التالي:

د2: منتخب مصر لكرة اليد يفتتح أهداف المباراة عن طريق محمد سند

د10: منتخب فرنسا يقلص الفارق ولكن رمية جزاء ينفذها أحمد الأحمر تحافظ على فارق الهدفين

د15: منتخب فرنسا لكرة اليد يتعادل مع منتخب مصر لأول مرة خلال اللقاء 7-7

د18: أول تقدم لمنتخب فرنسا على مصر 8-7

د24: أحمد الأحمر يستعيد التقدم لـ منتخب مصر لكرة اليد بنتيجة 11-10

د26: الحارس عصام الطيار يدخل بدلا كريم هنداوي كاتونجو

د27: علي زين يسدد في العارضة

د29: تبادل شرس للهجمات بين المنتخبين والتعادل مسيطر على الموقف

وقت مستقطع قبل 5 ثواني فقط على نهاية الشوط الأول

د30: منتخب مصر يشن هجمة في محاولة للخروج متقدمًا في نهاية الشوط ولكن حارس فرنسا يتصدى لها

نهاية الشوط الأول

وأعلنت قنوات بي إن سبورت عن إذاعة مباراة مصر ضد أستراليا عبر قناة بي إن سبورت اكسترا 2 المفتوحة

التردد: 11052
القمر الصناعي القناة: نايل سات
معامل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ:3/4

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المصرى اليوم

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