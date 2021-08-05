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بطولة : فخر الدين بن يوسف يواصل هز الشباك مع الاسماعيلي

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بطولة مصر: فخر الدين بن يوسف يواصل هز الشباك مع الاسماعيلي بطولة : فخر الدين بن يوسف يواصل هز الشباك مع الاسماعيلي

واصل المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف هز الشباك مع فريقه الاسماعيلي الذي تعادل مع مضيفه بيراميدز 2-2 يوم الاربعاء في اطار لقاء مؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لبطولة لكرة القدم.


وافتتح بيراميدز التسجيل عن طريق محمد فاروق في الدقيقة 18 قبل ان يدرك فخر الدين بن يوسف التعادل للاسماعيلي في الدقيقة 57 رافعا رصيده الى 10 اهداف في سباق البطولة. وعاد بيراميدز للتقدم مجددا عبر علي جبر في الدقيقة 65 لكن شكري نجيب انتزع التعادل للدراويش في الدقيقة 90 زائد 8 من ركلة جزاء.


ورفع بيراميدز رصيده الى 42 نقطة في المركز الرابع بينما يملك الاسماعيلي في رصيده 36 نقطة في المرتبة الحادية عشرة.

وكالات

كوورة

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