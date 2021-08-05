«مدبولي» يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ برامج تخطيط الموارد المؤسسية ERP

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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الانتاج الحربي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تنفيذ برامج تخطيط الموارد المؤسسية ERP بالمصانع والشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وقام بالتوقيع المهندس محمد محمد صلاح الدين، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للانتاج الحربي.

ويأتي هذا التوقيع في إطار المشروع القومي للتحديث والتطوير والتحول الرقمي الذي ترعاه القيادة السياسية، وفي ضوء حرص الحكومة على وضع هذا المشروع موضع التنفيذ من خلال تحقيق التعاون الوثيق بين كافة الوزارات والهيئات الحكومية كل في مجاله، تماشياً مع أهداف المشروع القومي للتكنولوجيا الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وعقب التوقيع، أكد وزير الإنتاج الحربي أن هذا التعاون يأتي في إطار الاهتمام الخاص الذي توليه الوزارة نحو التطور من خلال المشاركة الفعالة في العديد من مشروعات التحول الرقمي بالدولة، لافتأً إلى أن نطاق عمل البروتوكول يتمثل في تنفيذ وتشغيل منظومة برامج تخطيط الموارد المؤسسية ERP بالشركات والمراكز التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، طبقاً لاحتياجات التشغيل، بما يشمل تحديد الاحتياجات الخاصة بتخطيط الموارد المؤسسية، والمواصفات الفنية والتطبيقات المطلوبة، وتقييم موقف البنية التحتية وتحديد الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع، بينما تتمثل المرحلة الثانية في متابعة تنفيذ المشروع، وتوريد وتشغيل البرامج والتطبيقات الخاصة بتخطيط الموارد المؤسسية، مع تتبع مؤشرات الأداء وعرضها على الإدارة العليا وصانعي القرار، فضلاً عن العمل على رفع كفاءة البنية التحتية للشركات والمراكز التابعة بما يتناسب واحتياجات المشروع، مع تقييم الاحتياجات وتدريب ورفع كفاءة العاملين على التطبيق.

من جانبه، أكد وزير الاتصالات أن مشاركة الوزارة في هذا التعاون تتسق مع الخطة القومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تضمنت أحد محاور هذه الخطة تطوير وميكنة دورات الأعمال والذي توليه القيادة السياسية الاهتمام البالغ نظراً لارتباطه وتأثيره الوثيق بالمواطن المصري، موضحاً أن هذا البروتوكول يهدف إلى تطوير دورة العمل بالشركات والمراكز التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، إلى جانب استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الشركات والمراكز المشار اليها ومواكبة التطور السريع في صناعة تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن تحقيق الاستفادة القصوى من الوقت والموارد المتاحة لتقليل الهدر وتحسين الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى حوكمة دورات العمل الإدارية، وإتاحة بيانات دقيقة على مدار الساعة للإدارة وصناع القرار، وكذا تطوير البنية التكنولوجية للهيئة القومية للإنتاج الحربي.

ووفقاً للبروتوكول تقوم وزارة الانتاج الحربي بالمشاركة في اعداد الدراسات الفنية وكراسات الشروط والمواصفات والتقييمات الفنية اللازمة لتنفيذ نطاق أعمال البروتوكول، وكذا الاشتراك في أعمال الطرح والترسية والاستلام والاستشارات الفنية للمشروعات، بينما تتولى وزارة الاتصالات توفير الدعم الفني للمشروع وتدريب الكوادر البشرية التي ستتولى إدارة المشروع من الناحية الفنية والتقنية، والاشتراك في وضع دراسة تفصيلية تتضمن متطلبات تنفيذ الأعمال المشار اليها.