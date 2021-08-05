رئيس البرلمان العربي: المسلمون والعرب أكثر من عانوا من ظاهرة الإرهاب

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أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن العرب والمسلمين، هم أكثر من عانوا من ظاهرة الإرهاب وأكثر من دفعوا ثمناً باهظاً في مواجهة هذه الظاهرة البغيضة التي لا ترتبط بأي دين أو عرق أو لون، مشددا على أن البرلمان يولي هذه القضية اهتماماً كبيراً في علاقاته الإقليمية والدولية متعددة الأطراف.

جاء ذلك خلال لقائه شاه محمود قريشي وزير الخارجية الباكستاني اليوم خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها على رأس وفد من البرلمان العربي إلى جمهورية باكستان.

وناقش الجانبان عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك، وخاصة ما يتعلق بالأزمة اليمنية، اتفق الجانبان على أهمية دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استناداً إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، والحرص على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.