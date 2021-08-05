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اليوم ..استكمال محاكمة المتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنية من المواطنين

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اليوم ..استكمال محاكمة المتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنية من المواطنين اليوم ..استكمال محاكمة المتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنية من المواطنين

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تستكمل المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس ، محاكمة المتهم بالاستيلاء على ٢٠٠ مليون جنيه من المواطنين بعد النصب عليهم.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لهم تهم الاستيلاء على ٢٠٠ مليون جنيه من المواطنين.

وكشفت التحقيقات بأن عدد المتهمين في القضية 10 بينهم 4 هاربين، وأنهم وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم عن طريق استخدام الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتي غير مسجلتين بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تلقوا أموالاً من المواطنين بلغت جملتها 66 مليون و811 ألف و407 جنيه، اضافة لمبلغ 1650 دولار أميركى لتوظيفها واستثمارها في أنشطة الشركتين الوهميتين، وكذلك في إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية «البتكوين» والاتجار فيها والترويج لها، حال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية.

المصرى اليوم

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