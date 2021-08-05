خلي بالك على الطريق .. «رادار» لـ رصد تجاوز السرعة و15 نصيحة من المرور (التفاصيل)

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شددت الإدارة العامة للمرور على قائدي المركبات على الطرق السريعة، بضرورة اتباع تعليمات رجال المرور للمحافظة على أرواحهم ومنع وقوع حوادث تصادم، حيث طالب اللواء مؤمن السعدي مدير الإدارة العامة للمرور بضرورة تواجد الخدمات المرورية وتفعيل خدمة الإغاثة على الطرق السريعة، وربطها بغرفة العمليات في المرور المركزي.

كما شهدت الطرق السريعة تزويدها بعدد جديد من الرادارات الجديدة لرصد أي تجاوز في السرعة خاصة المتجهين إلى المحافظات الساحلية لقضاء إجازة الصيف أو العطلة الأسبوعية، وتم تزويد الطرق لوحات ارشادية وخدمات مرورية للدفع بها وقع الحاجة.

كما شنت الإدارة حملات بالتنسيق مع إدارات المرور لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وذلك للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.

وترصد «المصري اليوم» مجموعة من النصائح التي أعدتها المرور لقائدي السيارات وناشدتهم الالتزام بالتعليمات

1- التأكد من سلامة الإطارات.

2- التأكد صلاحية فرامل اليد.

3- التأكد صلاحية العدادات والأنوار والإشارات ونظافة الزجاج الأمامي والخلفى وكشافات الاضاءة

4- الالتزام إجراء الصيانة الدورية للسيارة.

5- ربط حزام الأمان قبل التحرك بالسيارة.

6- ضبط المرايا «الصالون والجانبية».

7- ضبط المقعد الخاص بك للقدرة على أستخدام أجهزة التحكم بيسر وكفاءة.

8- ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات خاصة قبل بدء الرحلة على الطرق السريعة.

9- استخدام الاشارات الدالة على الانحراف قبل تغيير الاتجاة بمسافة كافية.

10- عدم استخدام التليفون المحمول اثناء القيادة

11- لا تتجاوز السرعة المقررة.

12- عدم السير عكس الاتجاة .

13- عدم الانشغال بغير القيادة.

14- عدم الوقف المفاجيء .

15- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين.