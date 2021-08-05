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بطولة محمد هنيدي .. «الإنس والنمس» يحقق مليون و447 ألف جنيه في أول ليلة عرض

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بطولة محمد هنيدي .. «الإنس والنمس» يحقق مليون و447 ألف جنيه في أول ليلة عرض بطولة محمد هنيدي .. «الإنس والنمس» يحقق مليون و447 ألف جنيه في أول ليلة عرض

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بدأ، أمس، عرض فيلم «الإنس والنمس» الذي يعيد النجم محمد هنيدي للشاشة الكبيرة بفيلم سينمائي كوميدي، وتصدر شباك التذاكر في أول ليلة عرض له محققاً مليون و447 ألف جنيه.

ويشاركه البطولة الفنانة منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، بعد تأجيل عرضه عدة مرات، وهو عن قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

الفيلم عمل كوميدى تشويقى، يجسد خلاله هنيدي دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع في غرام منة شلبى التي تشاركه في بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

المصرى اليوم

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