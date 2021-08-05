أخبار عاجلة

الجيزة تضبط مصانع غير مرخصة و 11 توك توك -
محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بشق الثعبان -
نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ورابط البث المباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم -
«جامع والعناني» يبحثان الاستعدات النهائية للمشاركة في إكسبو -
سمير حلبية: جلسة مع الزملك لحسم صفقة العراقي..ولم نقيد اللاعب في افريقيا -
«توتنهام» يُقدم عرضًا جديدًا لضم «فلاهوفيتش» -
برشلونة يتخذ قرارًا جديدًا بشأن «جريزمان» -
«بيانيتش» يطلب العودة إلى «يوفنتوس» الإيطالى -
«ريال مدريد»: لن نتحدث عن المفاوضات مع «مبابى» -
وزارة التربية والتعليم تحجب نتيجة طالبين تسببا فى تسريب نتيجة الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمريكا.. الموافقة على تطعيم الأطفال دون سن 12 في العام الدراسي القادم

Print
أمريكا.. الموافقة على تطعيم الأطفال دون سن 12 في العام الدراسي القادم أمريكا.. الموافقة على تطعيم الأطفال دون سن 12 في العام الدراسي القادم
"مورثي": "دلتا" شديد العدوى وهو السلالة السائدة من كورونا في الولايات المتحدة

أمريكا.. الموافقة على تطعيم الأطفال دون سن 12 في العام الدراسي القادم

قال كبير الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية، فيفيك مورثي، إن هناك احتمالية كبيرة بأن تتم الموافقة على تطعيم الأطفال دون سن 12 عاما باللقاحات ضد كورونا خلال العام الدراسي المقبل.
وتطرق مورثي خلال مقابلة إلى الحالة العامة للوباء حيث يستمر عدد الإصابات في الارتفاع، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى متغير "دلتا" شديد العدوى، الذي يعد الآن السلالة السائدة من المستجد في الولايات المتحدة.

قال مورثي إن مسؤولي الصحة يطلقون على هذه المرحلة من الوباء "موجة دلتا"، ووصف الوضع بأنه "مرهق".

وأشار إلى أن البلد "في مكان مختلف تماما الآن عما كان عليه العام الماضي، عندما كنا نتعامل مع موجات الوباء، بسبب توافر اللقاحات"، مضيفا: "كنا نأمل أن تكون هناك موجة واحدة فقط، ثم كانت هناك موجة أخرى، تبعتها موجة جديدة في يناير، ونحن الآن نتعامل مع موجة دلتا" وفق اليوم.

وأوضح أنه "من الآمن نسبيا أن نقول إن الولايات المتحدة لا تزال في الجزء التصاعدي في الإصابات"، متوقعا تسجيل أرقام "مثيرة للقلق" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، "ولسنا متأكدين متى ستبلغ ذروتها".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

استغل فيروس كورونا وهتك عرض 3 أطفال.. المشدد 3 سنوات لعامل في 15 مايو

استغل فيروس كورونا وهتك عرض 3 أطفال.. المشدد 3 سنوات لعامل في 15 مايو

في 24 ساعة.. تركيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بفيروس كورونا

في 24 ساعة.. تركيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بفيروس كورونا