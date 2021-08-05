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اتش بي فولر تبني منشأة جديدة في

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اتش بي فولر تبني منشأة جديدة في مصر اتش بي فولر تبني منشأة جديدة في

فى ضوء تشجيع الدوله المصريه من خلال قانون الاستثمار الجديد والاتفاقيات الدوليه والاقليميه التى تساعد على تحفيز مناخ الاستثمار مدعوما بالاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده حاليا وما تلاه من  بنيه تحتيه قويه تشجع على الاستثمار الدولى والاقليمي لمنطقه الشرق الاوسط وافريقيا.

قررت اتش بي فولر (وهي شركة عالمية رائدة في تصنيع الكيماويات والمواد اللاصقة زيادة استثماراتها فى مصر وذلك بإنشاء مصنع جديد  بمساحة إجمالية قدرها 37000 مترمربع وذلك بمنطقه CPC  بالتسوعات الشماليه بمدينة السادس من اكتوبر و ذلك ليكون نواه للتصدير الاقليمي والدولى وفتح فرص عمل جديده للمصريين و لدعم طلب العملاء المتزايد في الأسواق سريعة النمو في مصر وتركيا والشرق الأوسط وأفريقيا. و سيصبح المصنع الجديد مركزًا إقليميًا للإمداد ومركزًا في التميز لتصنيع المواد اللاصقة التي تخدم منتجات العناية الشخصية والتغليف والملصقات وتحويل الورق والطباعه والكثير من المنتجات المتداخله فى صناعات اخري وسوف يبدأ التشغيل الكامل للمصنع الجديد في الربع الأخير من عام 2022.

واضاف هارش غوبتا- المدير الاقليمي لشركة اتش بي فولر للشرق الأوسط وأفريقيا والهند: ان مصر بموقعها الجغرافى المتميز وعلاقتها الدوليه القوية تعتبر بوابة رئيسيه للنمو الاقتصادى فى منطقه الشرق الاوسط وافريقيا وعليه فإان زياده استثماراتنا متمثلة فى مصنعنا الجديد بمصر والذي يعمل بأحدث تقنيات التصنيع سوف تمكنا من مضاعفة طاقتنا الإنتاجية وتطوير اعمالنا والتى سوف تمكنا من خدمه عملائنا بشكل اكثر فاعليه 

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