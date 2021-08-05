مصر.. رفضت الابنة الزواج فارتكبت الأم أبشع جريمة

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بعد بلاغ بالعثور على جثة فتاة في الشارع

في العاصمة المصرية القاهرة، ارتكبت أمٌّ أبشع جريمة بحق ابنتها (18 عامًا)، بعدما رفضت الابنة الموافقة على الزواج من شاب تَقدم لها، فقامت الأم -بمشاركة أخيها- بقتل الابنة عبر إلقائها من الطابق الخامس في منطقة البساتين جنوبي القاهرة.

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، بدأت تفاصيل الواقعة عندما أبلغ أهالي منطقة البساتين، مديرية أمن القاهرة، بالعثور على جثة فتاة في الشارع سقطت من أحد العقارات في المنطقة، وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وعثرت على جثة الضحية، مصابة بكسور بجميع أنحاء الجسم.

ونجحت الأجهزة الأمنية في مصر، في كشف لغز الواقعة؛ حيث تَبين أن والدتها وخالها قتلاها وألقيا بها من أعلى العقار؛ حيث كشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المتوفاة ووالدتها وخالها بسبب رفضها الزواج من شاب تقدم لأسرتها، فقاما بدفعها وسقطت من الطابق السادس، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.