أخبار عاجلة

الجيزة تضبط مصانع غير مرخصة و 11 توك توك -
محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بشق الثعبان -
نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ورابط البث المباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم -
«جامع والعناني» يبحثان الاستعدات النهائية للمشاركة في إكسبو -
سمير حلبية: جلسة مع الزملك لحسم صفقة العراقي..ولم نقيد اللاعب في افريقيا -
«توتنهام» يُقدم عرضًا جديدًا لضم «فلاهوفيتش» -
برشلونة يتخذ قرارًا جديدًا بشأن «جريزمان» -
«بيانيتش» يطلب العودة إلى «يوفنتوس» الإيطالى -
«ريال مدريد»: لن نتحدث عن المفاوضات مع «مبابى» -
وزارة التربية والتعليم تحجب نتيجة طالبين تسببا فى تسريب نتيجة الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"صحة عسير" تنفّذ 4476 زيارة منزلية للمستفيدين خلال يوليو

Print
"صحة عسير" تنفّذ 4476 زيارة منزلية للمستفيدين خلال يوليو "صحة عسير" تنفّذ 4476 زيارة منزلية للمستفيدين خلال يوليو
استفاد منها 3841 مريضًا من المشمولين بخدمات الرعاية الصحية

نفّذت الشؤون الصحية بمنطقة عسير (4476) زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات الرعاية الصحية المنزلية؛ وذلك خلال شهر يوليو لعام 2021، استفاد منها (3841) مريضًا من المشمولين بخدمات الرعاية الصحية المنزلية، منهم (2468) مريضًا من كبار السن (فوق 65 عامًا)؛ وذلك عبر (50) فريقًا بـ(20) مستشفى.

وأوضحت "صحة عسير" أنه جرى تنفيذ (153) رحلة توصيل أدوية ومستلزمات طبية للمرضى في منازلهم خلال نفس الفترة.

وشملت الخدمات المقدمة متابعة المرضى الذين لديهم (قرح الفراش)، وتنفيذ الغيار على الجروح مع متابعة لـ(77) مريضًا، وبلغ عدد مرضى السكري وضغط الدم الذين تتم متابعهم وتقديم خدمات العلاج والوقاية من المضاعفات لهم (1375) مريض سكري، و(1594) مريض ضغط دم، إضافة إلى خدمة (189) مريضًا من الذين لديهم القساطر البولية ومتابعة تغييرها.

كما بلغ عدد مَن تم سحب عينات دم ومتابعة التحاليل لهم (146) مريضًا، إلى جانب تقديم الخدمة اللازمة لـ(119) مريضًا لديهم أنابيب تعذية بالأنف؛ حيث يتم تقديم خدمة العناية بها وتغييرها.. كذلك نفّذت فِرَق الرعاية الصحية المنزلية (1163) زيارة عن بُعد (هاتفيًّا) و(285) زيارة مرئية عن بُعد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان

أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان

جمعية "مكارم الأخلاق" تطلق المسلسل الكرتوني "أصدقاء الحي"

جمعية "مكارم الأخلاق" تطلق المسلسل الكرتوني "أصدقاء الحي"

"البنتاجون": استئناف العمل بمطار كابل.. وواشنطن تزوده بقوات إضافية

"البنتاجون": استئناف العمل بمطار كابل.. وواشنطن تزوده بقوات إضافية

واشنطن: سننظر إلى أفعال طالبان لا أقوالها.. والوضع سيتغير سريعًا

واشنطن: سننظر إلى أفعال طالبان لا أقوالها.. والوضع سيتغير سريعًا