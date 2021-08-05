"صحة عسير" تنفّذ 4476 زيارة منزلية للمستفيدين خلال يوليو

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استفاد منها 3841 مريضًا من المشمولين بخدمات الرعاية الصحية

نفّذت الشؤون الصحية بمنطقة عسير (4476) زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات الرعاية الصحية المنزلية؛ وذلك خلال شهر يوليو لعام 2021، استفاد منها (3841) مريضًا من المشمولين بخدمات الرعاية الصحية المنزلية، منهم (2468) مريضًا من كبار السن (فوق 65 عامًا)؛ وذلك عبر (50) فريقًا بـ(20) مستشفى.

وأوضحت "صحة عسير" أنه جرى تنفيذ (153) رحلة توصيل أدوية ومستلزمات طبية للمرضى في منازلهم خلال نفس الفترة.

وشملت الخدمات المقدمة متابعة المرضى الذين لديهم (قرح الفراش)، وتنفيذ الغيار على الجروح مع متابعة لـ(77) مريضًا، وبلغ عدد مرضى السكري وضغط الدم الذين تتم متابعهم وتقديم خدمات العلاج والوقاية من المضاعفات لهم (1375) مريض سكري، و(1594) مريض ضغط دم، إضافة إلى خدمة (189) مريضًا من الذين لديهم القساطر البولية ومتابعة تغييرها.

كما بلغ عدد مَن تم سحب عينات دم ومتابعة التحاليل لهم (146) مريضًا، إلى جانب تقديم الخدمة اللازمة لـ(119) مريضًا لديهم أنابيب تعذية بالأنف؛ حيث يتم تقديم خدمة العناية بها وتغييرها.. كذلك نفّذت فِرَق الرعاية الصحية المنزلية (1163) زيارة عن بُعد (هاتفيًّا) و(285) زيارة مرئية عن بُعد.