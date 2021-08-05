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بشرى تكشف كواليس فيلم «معالي ماما»

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حرصت النجمة بشرى، على تصوير في كواليس تصوير «معالي ماما» يجمعها بسولي والذي يجسد نجلها خلال أحداث العمل وأنه يقوم بالتحدث بأكثر من لغة غريبة ويدخل الطفل ياسين أمير في الفيديو وأيضا الفنان حسام داغر.

وتقوم بتصوير فريق عمل الفيلم الفنانة نور إيهاب والفنان حسام داغر والطفل ياسين أمير عند مشاهدتهم لبروفات أحد المشاهد خلال أحداث الفيلم في أجواء مبهجة ومميزة.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى كوميدى من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها.

فيلم «معالي ماما» بطولة بشرى ومحمود الليثي، ويجمع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم شيماء سيف، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، وشريف باهر، وحسام داغر، ومحمد على رزق،، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وتأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف ومسئول إعلامي يارا أحمد.

المصرى اليوم

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