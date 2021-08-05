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يدخل منتخب مصر الأول لكرة اليد في مواجهة من العيار الثقيل ضد نظيره منتخب فرنسا ضمن مواجهات الدور نصف النهائي لبطولة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

أبرز أحداث اللقاء:

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة مباراة مصر ضد أستراليا عبر قناة بي إن سبورت اكسترا 2 المفتوحة

التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ:3/4

منتخب مصر لكرة اليد فى أوليمبياد طوكيو 2020