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3 قرارات جمهورية جديدة للرئيس (التفاصيل)

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3 قرارات جمهورية جديدة للرئيس السيسي (التفاصيل) 3 قرارات جمهورية جديدة للرئيس (التفاصيل)

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نشر عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم، ثلاث قرارات لرئيس الجمهورية عبدالفتاح ، وتضمنت القرارات الموافقة على الخطابات المتبادلة بين و والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في مصر، والتي تم توقيعها في القاهرة أكتوبر 2020.

بينما شملت باقي القرارات، نقل اثنين من وظائفهم في النيابة الإدارية إلى وظائف غير قضائية في وزارة .

وللإطلاع على نص القرارات:

المصرى اليوم

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