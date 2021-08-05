★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم، ثلاث قرارات لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وتضمنت القرارات الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر و والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في مصر، والتي تم توقيعها في القاهرة أكتوبر 2020.

بينما شملت باقي القرارات، نقل اثنين من وظائفهم في النيابة الإدارية إلى وظائف غير قضائية في وزارة التموين.

وللإطلاع على نص القرارات: