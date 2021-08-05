جريمة بشعة في البساتين.. أم تقتل ابنتها بمساعدة شقيقها وتلقي جثتها من الطابق الخامس

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قررت جهات التحقيق في القاهرة حبس ربة منزل وشقيقها بتهمة بقتل ابنتها، وإلقاء جثتها من الطابق الخامس، بسبب رفضها الزواج من أحد الأشخاص بمنطقة البساتين، بعد القبض عليهما واعترافهما بارتكاب الواقعة.

كان قسم شرطة البساتين تلقي بلاغا من مستشفيي البساتين في القاهرة بوصول جثة فتاة، أكدت والدتها أنها أقدمت على الانتحار، وألقت بنفسها من الطابق الخامس بسبب مرورها بحالة نفسه، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم الاستماع إلى أقوال اسرة المتوفي وعدد من شهود عيان.

وبالفحص تبين أن الفتاة تدعي «دنيا. أ»، 17 سنة، وتم تحرير محضر بالوقاعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وقررت النيابة نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وانتداب طب شرعي لكشف لعليها للتأكيد من سبب الوفاة، وصرحت بدفن الجثة، وطالبت من النيابة العامة بجمع تحرياتها لكشف غموض الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحريات وجود شبة جنائية في الحادث، وقالت أن خال المجني علها أحضر لها عريساً «معاقاً ذهنياً» للزواج منها، وأن والدتها تمسكت به بسبب أمواله الكثيرة، ورفضت الفتاة الزواج منه، فتم التعدي عليها بالضرب الشديد من خالها ووالدتها فلفظت أنفاسها الأخيرة، تمكنت الأجهزة من القبض علي المتهمان وعرضهما على النيابة العامة.

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سيارة إسعاف - صورة أرشيفية

كشفت التحقيقات بعد التأكد ربة منزل وشقيقها بوفاة ابنتها، تم وإلقاء جثتها من الطابق الخامس، ذهب خال المجني عليها إلى مفتش الصحة، وحاول أن استخراج تصريح بالدفن المجني عليها دون الكشف عليها، فرفض مفتش الصحة وطلبه.

وذكرت التحقيقات أن مفتش الصحة اشتبه بوجود شبة جنائية وراء الحادث وأخطر قسم الشرطة، والتي تحفظت على خال ووالدة المجني عليها.

وأكدت التحقيقات عدم تواجد الأب وقت ارتكاب الجريمة، وقالت أنه يقيم بمنطقة المنيل بصحبة نجله وذلك بعد التعدي عليه بالضرب من شقيق زوجته لرفضه إتمام زواج ابنته.

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