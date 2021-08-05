اليوم .. إعادة محاكمة ١٠ متهمين بـ«اقتحام قسم شرطة العرب»

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تنظر محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الخميس، إعادة محاكمة ١٠ متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام قسم شرطة العرب».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود عبدالرحيم، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف، ومحمد زكي العطار، وأمانة سر عصام سليم، وإيهاب محمد على.

كانت محكمة جنايات بورسعيد قد سبق أن أصدرت في أغسطس 2015 حكمًا بمعاقبة محمد بديع، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد «غيابيًا» لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين «حضوريًا» بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا مما هو منسوب إليهم من اتهامات.