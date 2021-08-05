"فيروز" في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: "مات أهلي.. هل تسمعون؟"

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أحيا اللبنانيون الذكرى السنوية أمس بالتظاهرات والاحتجاجات

عبّرت الفنانة اللبنانية، فيروز، عن حزنها الكبير على ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وذلك مع حلول الذكرى الأولى للانفجار.

ونشرت فيروز، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مقطعاً من إحدى أغانيها، تقول فيه: "هل تسمعون؟ مات أهلي"، وهو ما اعتبره متابعوها تعبيرا منها عن حزنها على الضحايا.

من جانبهم، أعرب كثير من الفنانين في لبنان والوطن العربي عن حزنهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أعاد كثير من الفنانين اللبنانيين نشر مقاطع فيديو لمنازلهم وأحيائهم التي دمرت جراء الانفجار، وأبرزهم نادين نجيم، وراغب علامة، وعاصي الحلاني، ومي الحريري وغيرهم وفق سبوتنك عربي.

وأحيا اللبنانيون، أمس الأربعاء، الرابع من أغسطس، الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، وخرج أهالي ضحايا انفجار المرفأ في تظاهرات حاشدة، وأقيم قداس مركزي في المرفأ ترأسه البطريرك الماروني بشارة الراعي، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في بيروت.

ووقع الانفجار الضخم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس العام الماضي، وتسبب في مقتل نحو 200 شخص، بينما تسبب في إصابة الآلاف وخلّف حجما هائلا من الدمار في المرفأ والمناطق المحيطة به.