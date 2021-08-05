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الكويت.. قرار طال انتظاره عن الدوام الرسمي بكل الجهات الحكومية

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الكويت.. قرار طال انتظاره عن الدوام الرسمي بكل الجهات الحكومية الكويت.. قرار طال انتظاره عن الدوام الرسمي بكل الجهات الحكومية
بعد تراجع أعداد إصابات ووفيات كورونا.. وتواصل حملة التطعيم

الكويت.. قرار طال انتظاره عن الدوام الرسمي بكل الجهات الحكومية

بعد تراجع أعداد إصابات ووفيات كورونا وتواصل حملة التطعيم باللقاح ضد الفيروس، أعلن مجلس الوزراء الكويتي، الموافقة على عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كل الجهات الحكومية؛ وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس الجاري.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال بيان صحفي صادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماع استثنائي للمجلس الأربعاء: إن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح شرح لمجلس الوزراء آخر تطورات الوضع الصحي في البلاد، والذي ما زال يشهد تراجعًا متواصلًا في أعداد حالات الإصابات والوفيات، ونسبة إشغال الأسرّة في المستشفيات وأعداد من يتلقى العلاج في العناية المركزة.

وأوضح البيان أن "باسل الصباح"، أكد أثناء اجتماع المجلس اليوم أن الحملة الوطنية للتطعيم تقوم حاليًا بإعطاء (100) ألف موعد للتطعيم يوميًّا بعد زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز التطعيم؛ ليصل عددها لأكثر من 100 مركز تطعيم منتشرة في كافة أرجاء البلاد؛ وذلك للوصول إلى أكبر شريحة من المسجلين في مختلف المناطق والمحافظات وصولًا لتحقيق المناعة المجتمعية.

وأضاف البيان، أن السماح بالسفر لغير المطعمين من المواطنين يقتصر على الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم، والمواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة، تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية؛ وذلك اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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