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"سابك" على طريق الأرباح.. 12.5 مليار ريال صافي الأرباح خلال النصف الأول

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"سابك" على طريق الأرباح.. 12.5 مليار ريال صافي الأرباح خلال النصف الأول "سابك" على طريق الأرباح.. 12.5 مليار ريال صافي الأرباح خلال النصف الأول
مقابل تسجيلها صافي خسائر خلال الفترة المماثلة من العام السابق بلغت 3.2 مليارات

أعلنت الشركة للصناعات الأساسية "سابك" عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/ 6/ 2021 (ستة أشهر)؛ حيث سجلت الشركة صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 12.5 مليار ريال، مقابل تسجيلها صافي خسائر خلال الفترة المماثلة من العام السابق بلغت 3.2 مليار ريال.

ويعود سبب تحقيق صافي الربح خلال الفترة الحالية، إلى زيادة متوسط بيع المنتجات وتحقيق صافي ربح في حصة سابك من مشاريع مشتركة وشركات زميلة؛ علمًا بأنه في النصف الأول من العام 2020، تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 2.28 مليار ريال وفق "الاقتصادية".

كما حققت الشركة صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 7.6 مليارات ريال خلال الربع الحالي (الربع الثاني)، مقابل صافي خسائر سجلتها الشركة خلال الربع المماثل من العام السابق بقيمة 2.2 مليار ريال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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