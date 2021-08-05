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السفينة السياحية «بليسما» تغادر سفاجا إلى ميناء جدة

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السفينة السياحية «بليسما» تغادر سفاجا إلى ميناء جدة السفينة السياحية «بليسما» تغادر سفاجا إلى ميناء جدة

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غادرت، في الساعات الأولى من صباح الخميس، السفينة السياحية بليسما، ميناء سفاجا إلى ميناء جدة بعد أول رحلة لها على الخط الملاحي السياحي، حيث تعد أحدث السفن العالمية للرحلات السياحية السريعة الكروز لربط موانئ البحر الأحمر بالسعودية ومصر وتحتوي السفينة السياحية على مقومات ترفيهية متعددة والعديد من القوارب الصغيرة التي تستخدم لنقل الركاب في البحر، والعديد من الألعاب والرياضات البحرية كقوارب التجديف وألواح التجديف
وتتسع السفينة لنحو 3 آلاف راكب،إضافة إلى طاقم الباخرة 1800 فرد.

وأكدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، استمرار تنظيم رحلات لسياحة اليوم الواحد بمعدل رحلة أسبوعياً لهذة السفينة حتى نهاية شهر أكتوبر 2021، وتنفيذ 15 برنامج سياحي متنوع في نطاق محافظة البحر الأحمر وانه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها دولياً، والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية أثناء الإقامة، وتنفيذ البرامج السياحية من خلال وجود فرق طبية مرافقة لجميع الزائرين طوال مدة الرحلة البحرية، وخلال تنفيذ البرامج السياحية.

المصرى اليوم

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