تفاصيل الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة تصل 44

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ترتفع درجات الحرارة اليوم بحسب توقعات الأرصاد الجوية وتصل درجة الحرارة المحسوسة اليوم فى القاهرة إلى 44 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة الأعلى فى مصر اليوم 46 درجة فى الوادي الجديد خلال حالة الطقس اليوم فى مصر، وتستمر فرص سقوط الأمطار الرعدية والتى تصل حد السيول ببعض المناطق.

تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا علي سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، وكما تسقط أمطار غزيرة تصل حد السيول على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، حسب توقعات الأرصاد الجوية عن طقس اليوم.

ويظل الطقس اليوم شديد الحرارة فى القاهرة وجنوب البلاد والوجه البحري وجنوب سيناء وحار رطب على السواحل الشمالية، ويكون معتدلاً على أنحاء مصر خلال ساعات الليل.

توقعات درجات الحرارة اليوم

تصل درجة الحرارة في القاهرة اليوم للمحسوسة إلى 44 درجة، والعظمي 42 والصغرى 27 درجة، ودرجة الحرارة في الإسكندرية العظمي 36-26 والمحسوسة 38 درجة.

يتوقع أن تكون درجة الحرارة المحسوسة فى الوادي الجديد 46 درجة وهي الأعلي فى مصر اليوم، والعظمي والصغري 44-27، وتكون العظمي والصغري فى باقي المدن كما يلي: شبين الكوم 41-27، بلطيم 36-26، شرم الشيخ 40-27، المنيا 43-25،، سوهاج 43-26، أسوان 44-29، المنصورة 39-26، طنطا 40-27، الأقصر 44-28، أسيوط 43-26، دمنهور 40-27، دمياط 34-26، الغردقة 39-28، الزقازيق 40-26، الفيوم 43-25، بورسعيد 34-27، مطروح 34-26، سيوة 41-24، الإسماعيلية 41-24، السويس 40-26، طابا 38-25، الطور 37-25، بني سويف 43-25، قنا 44-27، إدفو 44-28، أبوسبمل 43-28، شلاتين 41-30، حلايب 38-32 درجة.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة

تستمر توقعات الأمطار غدًا الجمعة وتصل حد السيول على حلايب وشلاتنين وتكون رعدية أحيانًا على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويكون توقعات الطقس غدًا للعظمي والمحسوسة فى القاهرة 41-43، شمال الصعيد 42-44، جنوب الصعيد 44-45، فى السواحل الشمالية 35-38، جنوب سيناء العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة.

ويستمر توقع تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على عدد من الطرق الزراعية والسريعة المتجهة من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري.

تفاصيل الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة المحسوسة فى القاهرة تصل 44

تفاصيل درجات الحرارة وأحوال الطقس حتى يوم الثلاثاء المقبل

وتنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على مناطق من القاهرة الكبري بما يؤدي إلي انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من جنوب الصعيد.

ويستمر توقع سقوط الأمطار الرعدية على جنوب البلاد وسلاسل البحر الأحمر ويتوقع أن تتحول لسيول على حلايب وشلاتين من اليوم الخميس وحتى يوم السبت.

تكون درجات الحرارة المتوقعة للعظمي والمحسوسة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري السبت إلى 42-44 وتكون الأحد 39-41 والإثنين والثلاثاء 37-39 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية السبت إلى 35-38 درجة، وتكون من الأحد للثلاثاء 32-35 درجة، وفى جنوب سيناء يتوقع أن تكون السبت 41-44، وتنخفض من الأحد إلي الثلاثاء إلي 39-42 درجة.

يتوقع أن تكون درجتى الحرارة المتوقعتين للعظمي والمحسوسة في جنوب الصعيد السبت إلي 44-45، وترتفع الأحد إلي 45-46، وتكون الإثنين 43-44 درجة وتنخفض الثلاثاء إلي 42-43 درجة، ويتوقع أن تكون درجات الحرارة فى شمال الصعيد السبت 43-45، وتكون الأحد 41-43، والإثنين 38-40، والثلاثاء 38-40 درجة.

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