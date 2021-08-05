أخبار عاجلة

الجيزة تضبط مصانع غير مرخصة و 11 توك توك -
محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بشق الثعبان -
نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ورابط البث المباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم -
«جامع والعناني» يبحثان الاستعدات النهائية للمشاركة في إكسبو -
سمير حلبية: جلسة مع الزملك لحسم صفقة العراقي..ولم نقيد اللاعب في افريقيا -
«توتنهام» يُقدم عرضًا جديدًا لضم «فلاهوفيتش» -
برشلونة يتخذ قرارًا جديدًا بشأن «جريزمان» -
«بيانيتش» يطلب العودة إلى «يوفنتوس» الإيطالى -
«ريال مدريد»: لن نتحدث عن المفاوضات مع «مبابى» -
وزارة التربية والتعليم تحجب نتيجة طالبين تسببا فى تسريب نتيجة الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. المصرى اليوم

علماء يصنعون «جبن» و«زبادي» بمواصفات خاصة للوقاية من السرطان (تفاصيل)

Print
علماء يصنعون «جبن» و«زبادي» بمواصفات خاصة للوقاية من السرطان (تفاصيل) علماء يصنعون «جبن» و«زبادي» بمواصفات خاصة للوقاية من السرطان (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعمل علماء جامعة الأورال الفيدرالية في ، مع زملائهم من مركز بتروف الطبي الوطني لبحوث الأورام على تطوير أغذية وظيفية جديدة تحتوي على مواد نشطة بيولوجيًا من أصل نباتي للوقاية من الأمراض السرطانية.

ووفق موقع الجامعة، بحلول عام 2023، بحسب تقرير روسيسكايا جازيتا، يجب على العلماء في مركز بتروف الوطني لبحوث الأورام اختبار وتأكيد فعالية المواد النشطة بيولوجيًا من المستخلصات النباتية. ومن المفترض أن المواد النشطة بيولوجيًا ستقلل من ديناميكيات متلازمة الأيض، وتضخم البروستاتا الحميد وسرطان البروستاتا، وسرطان الثدي. وستصبح المواد الأكثر نشاطًا وأمانًا أساس المنتجات الوظيفية.

وسيقوم الباحثون من الجامعة باستخراج المكونات النشطة بيولوجيًا من النباتات باستخدام الأساليب الكيميائية. ويقومون بتصميم الجبن بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والزيوت النباتية والحليب بمضادات الأكسدة، والزبادي بالفيتامينات التي تنتجها الكائنات الحية الدقيقة في العملية التكنولوجية.

وأشار الباحثون إلي أن التركيبة الجديدة للجبن ستشمل إضافة أستازانتين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، وبعد إضافته إلى التركيبة، سيغيّر الخصائص الحسية للجبن، ويصبح لونه برتقاليًا ساطعًا وطعمه كريمي. ويمكن أيضًا إضافة فيتامين د 3، والبيبرين (مستخلص الفلفل، الذي يساعد على امتصاص المواد النشطة بيولوجيًا عند تناول الجبن)، وريسفيراترول الذي يحمي الخلايا من التدمير، والإيسوفلافونويد مضادات الأكسدة القوية.

وحسب موقع روسيا اليوم، فيتامين د سيساعد على امتصاص الكالسيوم والفلور. لذلك ينصح العلماء بتناول ثلاث شرائح من هذه الجبنة يوميا، للوقاية من الأمراض. لأن امتصاص هذه المكملات في الطعام أفضل من تناولها على شكل أقراص. ويمكن أن تعطي بعض المكونات النشطة بيولوجيا، مذاقا مرا للجبنة، لذا يعمل الباحثون على تحسين طعمها.

وأوضح الباحثون أن أستازانتين والأيسوفلافونويد أظهرا نشاطًا جيدًا مضادًا للسرطان في اختبارات الحيوانات. وهذه المواد لها تأثير معقد وخصائص أخرى: مضادة للالتهابات، ومضادات الأكسدة، ومضادة للسكري، ومضادة للشيخوخة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
روسيا تعد أنه لا يوجد سبب للذعر مما يجري في أفغانستان

روسيا تعد أنه لا يوجد سبب للذعر مما يجري في أفغانستان

روسيا : طالبان ضمنت العفو للقوات الأفغانية ولن يكون هناك عمليات تطهير

روسيا : طالبان ضمنت العفو للقوات الأفغانية ولن يكون هناك عمليات تطهير

مطار الغردقة يستقبل 525 سائحا روسيا

مطار الغردقة يستقبل 525 سائحا روسيا

روسيا: أمريكا تلتزم الصمت أمام مطالب الأفغان بمغادرة بلادهم: أين حقوق الإنسان؟

روسيا: أمريكا تلتزم الصمت أمام مطالب الأفغان بمغادرة بلادهم: أين حقوق الإنسان؟