أولمبياد طوكيو 2020 .. تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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سجلت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية، 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين المعنيين بالأولمبياد خلال الساعات الـ 24 الماضية، في حصيلة قياسية لليوم الثاني على التوالي، ليصل الإجمالي منذ بداية شهر يوليو الماضي إلى 353 إصابة.

وأفادت اللجنة المنظمة، حسبما ذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الخميس، بأن إحدى الحالات المؤكدة حديثًا هي لسباح فني (السباحة الإيقاعية) من اليونان، مضيفة أنه من بين الفريق المكون من 12 عضوًا في البلاد، ثبت إصابة ستة سباحين فنيين بفيروس كورونا، فيما تعتبره اللجنة انتشارا عنقوديًا.

وأوضحت أن الفريق كان يقيم في البداية بقرية الرياضيين، ولكن تم نقلهم جميعًا لاحقًا إلى مرافق العزل.

وفي هذا الصدد، قال ماسانوري تاكايا المتحدث باسم اللجنة المنظمة، إن الستة الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس يقيمون في غرف فندقية مخصصة لحالات الإصابة بكوفيد-19، بينما عاد الستة الآخرون إلى موطنهم بالأمس.

وأشارت إلى أنه من بين حصيلة الإصابات الحديثة، شملت الحالات الأخرى 16 متعاقدًا وسبعة مسؤولين مرتبطين بالألعاب وثلاثة إعلاميين ومسؤولين من اللجنة المنظمة واثنين من المتطوعين، ومن بين الـ 31 حالة، هناك 23 من المقيمين في اليابان و8 من الخارج.

يشار إلى أن اليابان تكافح للحد من حالات الإصابة بفيروس كورونا مع فرض حالة طوارئ كورونا في طوكيو، مع العلم أن عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا بالعاصمة وفي جميع أنحاء البلاد سجل مستوى قياسي خلال الـ24 ساعة الماضية.