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مشروعات متنوعة في قطاع مياه الشرب بشمال سيناء

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مشروعات متنوعة في قطاع مياه الشرب بشمال سيناء مشروعات متنوعة في قطاع مياه الشرب بشمال سيناء

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قال المهندس سعيد بده رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء والعضو المنتدب، إنه تم تنفيذ عدة مشروعات متنوعة في مياه الشرب بالمحافظة.

وأضاف خلال تفقده لمحطة تحلية المياه في المساعيد، بحضور المهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع شمال سيناء والمهندس شريف فريد رئيس قطاع التحلية بالشركة أن وصول المياه إلى جميع المواطنين شيء ضروري وحيوي ولا يمكن التهاون فيه.

ووجه بسرعة التعامل مع كافة شكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها وتفعيل غرفة العمليات لتلقي بلاغات وشكاوي المواطنين في قطاع المياه والصرف الصحي على مدار الساعة.

المصرى اليوم

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