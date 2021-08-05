ساني تحتل المرتبة الأولى في مجال مبيعات الحفارات على الصعيد العالمي

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أصبحت "ساني"، الشركة الرائدة في تصنيع معدات البناء وفي مجال الآلات الثقيلة، الشركة الأولى في العالم على صعيد مبيعات الحفارات من خلال بيع ما مجموعه 98,705 حفارة في عام 2020 عالمياً. قامت العلامة التجارية بتسجيل حصة سوقية بنسبة 15 في المائة في العام 2020 في أنحاء العالم كافة. وتعمل الشركة، من خلال منشأتها في بوني، الهند، في أربعة قطاعات تجارية وهي: الحفارات، والمعدات الثقيلة، وآلات الحفر، والطاقة المتجددة.

وقال ديباك جارج، المدير الإداري لشركة "ساني" الهند وجنوب آسيا في معرض حديثه عن هذا الإنجاز الرائع: "إنها بالفعل لحظة تدعو للفخر بالنسبة لنا جميعاً. فبعد كل الصعوبات والمعاناة التي مررنا بها، إن الإنجاز الذي حققته ’ساني‘ على الساحة العالمية جدير بالثناء. نود أن نشكر عملاءنا على ثقتهم الكبيرة بعلامتنا التجارية وجعل شركة ’ساني‘ العلامة التجارية الأولى في العالم بمجال الحفارات. ويثبت هذا الإنجاز بوضوح العلاقة القوية التي أنشأتها ’ساني‘ مع عملائنا على مر الأعوام".

وأعرب جارج عن فرحه بالقول: "أود في هذه المناسبة التاريخية أن أهنئ جميع موظفينا على المساهمة في تحقيق ذلك في وسط حالة الغموض المهيمنة. يبرز هذا الإنجاز رؤية ’ساني‘ الراسخة والتزامها تجاه تحقيق أهدافها. كما أنه يشجعنا على مواصلة إضافة تقنيات جديدة إلى مجموعتنا القادمة من المنتجات وتقديم أفضل معدات البناء وحلول الآلات الثقيلة للعملاء".

هذا ويملك المكتب الرئيسي لشركة "ساني" في جنوب آسيا بالهند أكثر من 18 ألف آلة يتم تسليمها في الموقع، مما يسهم في مشاريع تطوير البنية التحتية في الهند ودول أخرى في جنوب آسيا. وحققت "ساني" الهند، بفضل مجموعة منتجاتها الأوسع، والجودة الفائقة في مجال البناء، والالتزام بالخدمة، والحلول المبتكرة، والخبرات العالمية، ريادة في السوق في مختلف قطاعات معدات البناء.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة تحتل في الهند مركزاً ريادياً في مجال الرافعات ورافعات دق الأوتاد. وفي مجال الحفارات أيضاً، تحرز الشركة تقدماً مطرداً وقطعت شوطاً طويلاً من تصنيع 3 طرازات فحسب من الحفارات في عام 2014 وصولاً إلى 26 طرازاً من الحفارات في الهند اليوم. من وزن تشغيلي يبلغ 2 طن وصولاً إلى 80 طن- تقدم "ساني" الهند مجموعة واسعة من الحفارات المتطورة، التي يتم تصنيعها في منشأة التصنيع المتطورة في شاكان في بوني، مما يدعم مبادرة الحكومة ’صُنع في الهند‘. ولطالما كانت "سوني" الهند مناصرة قوية لمبادرة "الأفضلية للسلع المحلية" منذ تأسيسها. وكان إضفاء الطابع المحلي منذ اليوم الأول محور تركيز الشركة الرئيسي. كما تملك الشركة مكاتب لها في مصر وجزر المالديف وسريلانكا ونيبال وبوتان وبنغلاديش.