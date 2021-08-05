أخبار عاجلة

وزارة التربية والتعليم تحجب نتيجة طالبين تسببا فى تسريب نتيجة الثانوية العامة -
أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان -
جمعية "مكارم الأخلاق" تطلق المسلسل الكرتوني "أصدقاء الحي" -
"البنتاجون": استئناف العمل بمطار كابل.. وواشنطن تزوده بقوات إضافية -
واشنطن: سننظر إلى أفعال طالبان لا أقوالها.. والوضع سيتغير سريعًا -
نائبة جمهورية تتهم بايدن بتجاهل توصيات القادة العسكريين حول أفغانستان -
إحالة حادثة الاعتداء على أطباء مكة الثلاثة إلى المحكمة الجزائية -
"المنيع" : التحايل على السعودة خيانة للبلاد.. ورواتب الشركات الوهمية لا تجوز -
"كفاءة" يُجري مقارنة بين المكيفات تكشف عن توفير السبيليت 35 % -
بعد الاختفاء أشهرًا.. الكلاب الضالة تعود لـ"ريان مكة".. وشكاوى السكان تتجدَّد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"عبدالملك": القيادة الشرعية اليمنية والمملكة حريصتان على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض

Print
"عبدالملك": القيادة الشرعية اليمنية والمملكة حريصتان على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض "عبدالملك": القيادة الشرعية اليمنية والمملكة حريصتان على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض
يسهم في توحيد الصف الوطني في معركة إنهاء الانقلاب الحوثي

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، حرص القيادة الشرعية في اليمن والمملكة العربية ، على المضي قدمًا في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه، بما يسهم في توحيد الصف الوطني في معركة إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًّا واستعادة الدولة.

وشدد رئيس الوزراء اليمني خلال اتصال هاتفي بمحافظ أبين اللواء أبو بكر حسين، أن أي إجراءات أحادية من شأنها تقويض الاتفاق، غير مقبولة.

وقال "معين" حسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ": إن توجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي خلال اللقاء الذي عُقد معه مؤخرًا، واضحة، وستتخذ جملة من التدابير في مختلف الجوانب العسكرية والاقتصادية والخدمية، ووضع خطط تنفيذية لتطبيقها على أرض الواقع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العشوان لـ"سبق": السعودية تكفل حقوق "السياح" وتحمي حرياتهم الشخصية وفق النظام

العشوان لـ"سبق": السعودية تكفل حقوق "السياح" وتحمي حرياتهم الشخصية وفق النظام

الجامعة السعودية الإلكترونية و"ارتقاء" توزِّعان عددًا من الأجهزة المعاد تأهيلها على المستفيدين

الجامعة السعودية الإلكترونية و"ارتقاء" توزِّعان عددًا من الأجهزة المعاد تأهيلها على المستفيدين

العشوان لـ"سبق": السعودية تكفل حقوق "السياح" وتحمي حرياتهم الشخصية وفق النظام

العشوان لـ"سبق": السعودية تكفل حقوق "السياح" وتحمي حرياتهم الشخصية وفق النظام

الجامعة السعودية الإلكترونية و"ارتقاء" توزِّعان عددًا من الأجهزة المعاد تأهيلها على المستفيدين

الجامعة السعودية الإلكترونية و"ارتقاء" توزِّعان عددًا من الأجهزة المعاد تأهيلها على المستفيدين