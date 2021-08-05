40 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة العريش

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أعلنت منطقة تعمير شمال سيناء، عن تخصيص مبلغ 40 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية الجديدة لتنمية وتطوير مدينة العريش، عاصمة شمال سيناء.

وأكد المهندس ناجى إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، أنه تم تخصيص مبلغ 40 مليون جنيه لتنمية وتطوير مدينة العريش، منها 26.724 مليون جنيها لاستكمال عمليات تطوير ورفع كفاءة ميادين الساعة، القاهرة، النصر، الرفاعى، والميناء بالعريش، إلى جانب 13.176 مليون جنيها لانشاء وتطوير ميدان الفيروز والطرق المحيطة به.

يذكر أن منطقة التعمير اعدت خطتها الجديدة عن عام 2021 / 2022 للمتوقع تنفيذه من مشروعات باجمالى 225 مليون و110 آلاف جنيه.