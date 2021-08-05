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لعبور العالقين والحالات الإنسانية.. تواصل فتح معبر رفح البري في شمال سيناء

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لعبور العالقين والحالات الإنسانية.. تواصل فتح معبر رفح البري في شمال سيناء لعبور العالقين والحالات الإنسانية.. تواصل فتح معبر رفح البري في شمال سيناء

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واصلت السلطات المصرية، اليوم الخميس، فتح معبر رفح البرى بشمال سيناء لعبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وأكد مصدر مسؤول بالمعبر، على استمرار تواجد الأطقم الإدارية والفنية بالمعبر لتيسير إجراءات عبور العالقين والحالات الإنسانية بين الجانبين، وإدخال المساعدات والمعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيًا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

المصرى اليوم

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