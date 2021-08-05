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الخارجية الأمريكية تؤكد مسؤولية الحوثيين عن المعاناة الإنسانية في اليمن

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الخارجية الأمريكية تؤكد مسؤولية الحوثيين عن المعاناة الإنسانية في اليمن الخارجية الأمريكية تؤكد مسؤولية الحوثيين عن المعاناة الإنسانية في اليمن
دعت إلى وقف إطلاق النار في مأرب وجميع ‏أنحاء البلاد

الخارجية الأمريكية تؤكد مسؤولية الحوثيين عن المعاناة الإنسانية في اليمن

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن الحوثيين مسؤولون عن الكثير ‏من المعاناة التي شهدها الشعب اليمني، وأسوأ كارثة إنسانية في العالم معظمها من صنع الإنسان، ‏والفاعل في هذه الحالة هم الحوثيون.‏

وأشار "برايس" خلال الإيجاز الصحفي اليومي، إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ‏ليندركينغ، دعا عند زيارته الأسبوع الماضي للمنطقة، الحوثيين إلى وقف إطلاق النار في مأرب وجميع ‏أنحاء البلاد؛ حيث إن القتال قد زاد من معاناة الشعب اليمني، مضيفًا استمرار رفض الحوثيين الانخراطَ في اجتماع لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات ‏سياسية.‏

وأفاد برايس بأن أمريكا تُواصل دعم تلك الدبلوماسية ‏لمعالجة الظروف الإنسانية، وللتوصل إلى اتفاق بين الأطراف يمكن أن يخفف من معاناة الشعب اليمني.‏

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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