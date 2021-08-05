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أولمبياد طوكيو 2020.. عمرو رضا يخسر أمام الثاني عالميًا في ربع نهائي المصارعة

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أولمبياد طوكيو 2020.. عمرو رضا يخسر أمام الثاني عالميًا في ربع نهائي المصارعة أولمبياد طوكيو 2020.. عمرو رضا يخسر أمام الثاني عالميًا في ربع نهائي المصارعة

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ودع المصري عمرو رضا الدور ربع النهائي لمنافسات المصارعة الحرة في وزن 74 كجم في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

وخسر رضا صباح اليوم الخميس أمام دانياري كايسنوف بطل كازاخستان المصنف الثاني عالميا بنتيجة 8-5، ليخفق البطل المصري في التأهل للدور نصف النهائي وينتظر وصول دانياري للنهائي، لخوض دور الترضية للمنافسة على ميدالية برونزية.

وكان عمرو رضا قد حقق الفوز على كامييل ريبياك بطل بولندا في مباراة ثمن النهائي بنتيجة 6-1 ليصعد إلى ربع نهائي منافسات المصارعة الحرة.

وكان محمد إبراهيم كيشو قد توج أمس بالميدالية البرونزية الثالثة لمصر بأولمبياد طوكيو في وزن 67 كجم بمنافسات المصارعة الرومانية.

المصرى اليوم

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