القائد التاريخي للأهلي: ظهرنا بمستوى سيئ أمام وادي دجلة

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قال شادي محمد، قائد الأهلي السابق، إن الفريق ظهر بأداء سيء للغاية طوال دقائق الشوط الأول، قبل أن يظهر بصورة أفضل في الـ45 دقيقة الثانية، مشيرًا إلى أن هناك بعض المؤشرات لا بد من معالجتها مستقبلًا.

وأضاف شادي محمد، في تصريحات تليفزيونية، أن الفوز الذي حققه الأهلي مهم للغاية، خاصة لأنه أعاده إلى القمة، وبالتالي لن يتنازل عنها، مشيرًا إلى أن القوام الأساسي للأهلي وجوده مهم للغاية في المباريات المقبلة.

واستكمل تصريحاته أن كل مباريات الأهلي المقبلة، لا بد من خوضها وكأنها مباريات كؤوس، مع معالجة الأخطاء لتفادي الخسارة، مضيفًا «لاعبو الأهلي يعانون من التوتر بعد تسجيل المنافس أهدافًا في مرماهم، فضلًا عن عدم التأمين الدفاعي الجيد في حالة الهجوم».

واختتم شادي محمد: «بدر بانون مدافع جيد للغاية وأثبت نفسه بقوة، وغيابه مؤثر للغاية على الفريق، إلا أن هناك ثقة في جميع اللاعبين بالفريق، والذي يشارك عليه أن يقدم أفضل ما لديه من إمكانيات».